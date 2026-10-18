 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis de table : Félix Lebrun, nouveau roi d'Europe
information fournie par AFP 18/10/2026 à 20:34

Ajouter Boursorama à vos sources

Le Français Félix Lebrun, lors de sa demi-finale face à son compatriote Léo De Nodrest, aux Championnats d'Europe de tennis de table, le 18 octobre 2026 à Ljubljana ( AFP / Jure Makovec )

Le Français Félix Lebrun, lors de sa demi-finale face à son compatriote Léo De Nodrest, aux Championnats d'Europe de tennis de table, le 18 octobre 2026 à Ljubljana ( AFP / Jure Makovec )

C'était l'or de la confirmation : N.2 mondial, Félix Lebrun a été sacré champion d’Europe de tennis de table dimanche à Ljubljana, une grande première pour le Français de 20 ans désormais attendu à tous les sommets.

Deux ans après son grand frère Alexis du côté de Linz, en Autriche, c'est lui qui s'est cette fois saisi de la couronne européenne, en venant à bout du Suédois Anton Kallberg (4-3 : 7-11, 11-9, 13-11, 8-11, 9-11, 11-6, 11-1) à la belle.

En plus d'Alexis, il rejoint les deux autres pongistes tricolores qui l'avaient déjà gagnée : Jacques Secrétin (1976) et Emmanuel Lebesson (2016).

Une grande première pour le Montpelliérain, pas tant une surprise tant il a poursuivi ces dernières années son ascension au sein du ping international, jusqu'à espérer viser d’ici la fin de saison une place de N.1 mondial.

Certes, jusqu'ici, c'est surtout Alexis Lebrun qui avait fait de l'Europe son terrain de jeu favori. Double champion d'Europe en titre (en simple et en double), il a aussi remporté à deux reprises le Top 16 européen. Mais le pongiste de 23 ans a vu son parcours stoppé en quarts de finale par l’Allemand Dang Qiu.

ll y a deux ans, c’est à ce même stade de la compétition que le cadet de la fratrie Lebrun avait été éliminé en simple. Sorti par l’Allemand Benedikt Duda, le gamin d’alors 18 ans avait en plus été sanctionné d’un carton rouge pour un lancer de raquette.

De quoi laisser des regrets à l'intéressé : "Je n'ai pas encore réussi à performer (aux Championnats d’Europe) comme je le voudrais. Je veux montrer mieux que ce j'ai montré il y a deux ans, faire une belle compétition dans le jeu et dans l'attitude.", avait-il lancé avant l'épreuve.

Revenu à la table en Chine, après une blessure à la fin de l’été, Félix Lebrun a su faire respecter son statut, d'abord rarement mis en difficulté et impérial devant le 18e mondial Patrick Franziska, le joueur le mieux classé dans son parcours jusqu’à la finale.

Solide

Dimanche cependant, il s'est fait peur à plusieurs reprises. Face à un compatriote d'abord, Léo De Nodrest, auteur d’un parcours fantastique en Slovénie. Puis face à Kallberg, 29e mondial qui a parfaitement débuté sa rencontre.

Parfois agacé, au point d'exprimer sa frustration à voix haute dans l'aire de jeu, il a cependant tenu bon. A l'image de cette balle de set sauvée dans la troisième manche, et à la suite de laquelle il a pris les devants dans la rencontre.

Un sauvetage bienvenu, car derrière, le Suédois n'a pas lâché et a recollé. Mais Lebrun est parvenu à égaliser avant de balayer son adversaire, ne lui laissant qu'un point à la belle et criant de joie à chaque action remportée jusqu'à pouvoir se hisser sur la table en guise de célébration.

Félix Lebrun vient ajouter deux nouveaux titres à un palmarès qui s’inscrit déjà comme l’un des plus impressionnants de sa discipline côté français : double champion de France en titre, double médaillé de bronze (en double et par équipes) aux Mondiaux, champion d’Europe par équipes, il a franchi une étape de plus en remportant le Grand Smash de Suède - tournoi du plus haut niveau international - cet été.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Près de la place de la République à Paris, où de nouveaux heurts ont éclaté, le 18 octobre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Violences : Macron promet fermeté et "transparence" sur le dispositif sécuritaire, nouvelles tensions à Paris et Lyon
    information fournie par AFP 18.10.2026 20:54 

    "De la honte et de la colère" : Emmanuel Macron a promis dimanche la fermeté contre les auteurs des violences en marge des manifestations de samedi, mais aussi "la transparence" sur le dispositif de maintien de l'ordre, alors que de nouvelles tensions ont éclaté ... Lire la suite

  • Troubles civils à Paris
    France-Macron dénonce la violence débridée et promet des aides
    information fournie par Reuters 18.10.2026 20:30 

    Le président ​Emmanuel Macron a dénoncé dimanche la "violence ​débridée de factieux ​de la ⁠mouvance d'ultra-gauche et ‌de délinquants", tout en appelant les ​Français ‌en général et ⁠les partis politiques en particulier ⁠au dialogue ‌et au sens ⁠de la ‌responsabilité. ... Lire la suite

  • Capture d'écran tirée d'une vidéo diffusée le 18 octobre 2026 par le SDIS 87 montrant la mairie de Limoges détruite après avoir été incendiée, au lendemain des manifestations nationales contre la "vie chère" ( SDIS 87 / - )
    Limoges entre colère et désarroi après l'incendie de sa mairie
    information fournie par AFP 18.10.2026 20:16 

    La façade est encore debout mais de la fumée s'échappe d'une fenêtre. Dimanche, l'intérieur de l'hôtel de ville historique de Limoges, incendié la veille, n'était plus qu'un souvenir. La partie ancienne du bâtiment est "quasi 100% détruite" à l'intérieur, selon ... Lire la suite

  • Milan domine l'Atalanta
    Milan domine l'Atalanta
    information fournie par So Foot 18.10.2026 20:04 

    Milan 3-2 Atalanta Buts : Ramos (24 e , SP), Rabiot (43 e ) et Gila (57 e ) pour Milan // Gaetano (66 e ) et Krstović (81 e ) pour l’Atalanta Les anciens du PSG ont brillé.… AL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank