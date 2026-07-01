Kaleon remporte un appel d'offres

Le spécialiste de la gestion et la valorisation touristique du patrimoine artistique, naturel et culturel, cotée sur Euronext Growth Milan et Euronext Growth Paris, a annoncé avoir remporté l'appel d'offres pour la gestion du château Castello di Vogogna, au coeur du village médiéval éponyme, dans la région Verbano-Cusio-Ossola, pendant une durée de 9 ans.

La société précise que cet actif est le premier en gestion pour compte de tiers remporté depuis son introduction en bourse, et marque une étape importante dans le parcours de développement de la société et dans le déploiement de son modèle économique, fondé sur la séparation entre la propriété et la gestion des actifs culturels.

L'attribution a eu lieu à l'issue d'un appel d'offres public, et confirme la capacité de la société à se présenter comme un partenaire qualifié auprès des acteurs publics souhaitant valoriser leur patrimoine, grâce à son expertise dans la gestion des biens culturels et à sa vision de long terme, explique le communiqué de presse.

Le château est situé dans le village médiéval de Vogogna, dans le Verbano-Cusio-Ossola, à quelques kilomètres du lac Majeur, dans un territoire qui abrite le Parc national du Val Grande, un cadre bénéficiant d'une grande valeur historique, culturelle et paysagère. Déjà ouvert au public et accessible à la visite, il constitue un site emblématique doté d'une forte identité territoriale.