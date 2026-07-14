Kaleon : l’Assemblée Générale des actionnaires approuve le plan 2026-2028 d'attribution d'actions

Milan, 14 juillet 2026 - Kaleon S.p.A (« Kaleon » ou la « Société »), une société liée à la famille Borromeo, spécialisée dans la gestion et la valorisation touristique du patrimoine artistique, naturel et culturel, annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue aujourd’hui et a décidé d’adopter le plan d’incitation fondé sur les actions ordinaires de la Société, dénommé « Plan d’attribution d’actions 2026-2028 », réservé aux directeurs exécutifs, aux salariés et aux consultants de la Société et/ou du Groupe, conformément aux modalités et caractéristiques décrites dans le rapport du Conseil d’administration et dans la réglementation applicable (le « Plan » et les « Bénéficiaires »).