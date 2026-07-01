 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kaleon élargit son portefeuille de sites avec un premier actif en gestion pour compte de tiers depuis son introduction en Bourse, en remportant l’appel d’offres pour la gestion du Castello di Vogogna
information fournie par Boursorama CP 01/07/2026 à 07:45

Confirmation du bon déploiement de la stratégie de valorisation du patrimoine culturel à travers un modèle de gestion unique

Milan, 1er juillet 2026 – Kaleon S.p.A (« Kaleon » ou la « Société »), une société liée à la famille Borromeo, spécialisée dans la gestion et la valorisation touristique du patrimoine artistique, naturel et culturel, cotée sur Euronext Growth Milan (Ticker : KLN) et Euronext Growth Paris (Ticker : ALKLN) - annonce avoir remporté l’appel d’offres pour la gestion du château Castello di Vogogna, au cœur du village médiéval éponyme, dans la région Verbano-Cusio-Ossola, pendant une durée de 9 ans.
Cet actif est le premier en gestion pour compte de tiers remporté par Kaleon depuis son introduction en Bourse, marquant une étape importante dans le parcours de développement de la société et dans le déploiement de son modèle économique, fondé sur la séparation entre la propriété et la gestion des actifs culturels.
Cette attribution, obtenue à l’issue de la participation au premier appel d’offres public de la Société, confirme la capacité de Kaleon à se présenter comme un partenaire qualifié auprès des acteurs publics souhaitant valoriser leur patrimoine, grâce à son expertise dans la gestion des biens culturels et à sa vision de long terme.

Valeurs associées

KALEON
4,0050 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 01.07.2026 08:36 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, secteur automobile, Ipsen, Carrefour, Associated British Foods) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA ... Lire la suite

  • CLARIANE : Le mouvement reste haussier
    CLARIANE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.07.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique ( AFP / Fred TANNEAU )
    Les océans mondiaux ont atteint un pic de chaleur en juin
    information fournie par AFP 01.07.2026 08:02 

    Les océans mondiaux viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé et pourraient battre de nouveaux records en 2026, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus Marine. ... Lire la suite

  • DANONE : Risque de correction sous les résistances
    DANONE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 01.07.2026 07:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,94 +0,03%
2CRSI
30,68 0,00%
ABIVAX
115,5 0,00%
CAC 40
8 403,99 0,00%
Or
3 972,29 -0,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank