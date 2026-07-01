Kaleon élargit son portefeuille de sites avec un premier actif en gestion pour compte de tiers depuis son introduction en Bourse, en remportant l’appel d’offres pour la gestion du Castello di Vogogna

Confirmation du bon déploiement de la stratégie de valorisation du patrimoine culturel à travers un modèle de gestion unique



Milan, 1er juillet 2026 – Kaleon S.p.A (« Kaleon » ou la « Société »), une société liée à la famille Borromeo, spécialisée dans la gestion et la valorisation touristique du patrimoine artistique, naturel et culturel, cotée sur Euronext Growth Milan (Ticker : KLN) et Euronext Growth Paris (Ticker : ALKLN) - annonce avoir remporté l’appel d’offres pour la gestion du château Castello di Vogogna, au cœur du village médiéval éponyme, dans la région Verbano-Cusio-Ossola, pendant une durée de 9 ans.

Cet actif est le premier en gestion pour compte de tiers remporté par Kaleon depuis son introduction en Bourse, marquant une étape importante dans le parcours de développement de la société et dans le déploiement de son modèle économique, fondé sur la séparation entre la propriété et la gestion des actifs culturels.

Cette attribution, obtenue à l’issue de la participation au premier appel d’offres public de la Société, confirme la capacité de Kaleon à se présenter comme un partenaire qualifié auprès des acteurs publics souhaitant valoriser leur patrimoine, grâce à son expertise dans la gestion des biens culturels et à sa vision de long terme.