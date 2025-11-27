Kaleon dévoile le succès de son introduction en Bourse (à Paris et à Milan)

(AOF) - Kaleon a annoncé le succès de son introduction en bourse à Milan et à Paris. Le montant total du placement s’élève à 18 millions d’euros en incluant la clause d’extension de 1,5 million d’euros et l’exercice potentiel de l’option de surallocation de 1,5 million d’euros. Le prix de l’offre est fixé à 4 euros par action et la capitalisation boursière de la société s’élève à 56,5 millions d’euros. Le début des négociations est programmé le lundi 1er décembre.

L'entreprise dédiée à la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international va utiliser les fonds levés pour accélérer sa stratégie de croissance. Kaleon souhaite notamment élargir davantage son portefeuille d'actifs gérés selon une approche managériale et durable, axée sur la mise en valeur de sites à fort intérêt historique et touristique en Italie comme à l'étranger.

