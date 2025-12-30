Kaleon dévoile l'exercice intégral de l'option de surallocation
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 08:40
Le prix des actions ordinaires cédées est de 4 euros par titre, ce qui correspond à une valeur totale de 1,5 million d'euros. Le règlement-livraison des actions de l'option de surallocation interviendra le 30 décembre. Au total, l'offre a porté sur un total de 4,5 millions d'actions ordinaires, pour un montant de 18 millions d'euros. Le capital de la société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien est désormais réparti à 68,79% pour L6A4 S.r.l et les 31,21% restant étant le flottant.
Valeurs associées
|4,110 EUR
|MIL
|0,00%
A lire aussi
-
Meta a déclaré lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois, alors que le géant technologique accélère l’intégration de capacités avancées d’IA dans l’ensemble de ses plateformes. Les termes ... Lire la suite
-
par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie. ... Lire la suite
-
Le géant américain de la tech Meta a annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect --aujourd'hui basée à Singapour--, à l'heure où s'exacerbe la rivalité technologique entre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer