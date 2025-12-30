 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kaleon dévoile l'exercice intégral de l'option de surallocation
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 08:40

Kaleon a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation portant sur un total de 375 000 actions ordinaires consenties à la vente par l'actionnaire majoritaire L6A4 S.r.l, au bénéfice d'Equita SIM S.p.A. La période de stabilisation prend fin à la suite de l'exercice de cette option.

Le prix des actions ordinaires cédées est de 4 euros par titre, ce qui correspond à une valeur totale de 1,5 million d'euros. Le règlement-livraison des actions de l'option de surallocation interviendra le 30 décembre. Au total, l'offre a porté sur un total de 4,5 millions d'actions ordinaires, pour un montant de 18 millions d'euros. Le capital de la société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien est désormais réparti à 68,79% pour L6A4 S.r.l et les 31,21% restant étant le flottant.

Valeurs associées

KALEON
4,110 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Meta est visible au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris
    Meta va racheter la start-up chinoise d'IA Manus
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:07 

    Meta a déclaré lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois, ‍alors que le géant technologique accélère l’intégration de capacités avancées d’IA dans l’ensemble de ses plateformes. Les termes ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Stabilité en vue en Europe, volumes faibles et pression sur la "tech"
    information fournie par Reuters 30.12.2025 09:04 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable mardi à l'ouverture, dans un contexte de marché marqué par un volume d'affaires faible en cette fin d'année et par des prises de bénéfices sur le compartiment de la technologie. ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    Meta met la main sur l'agent IA Manus développé par une startup chinoise
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.12.2025 08:58 

    Le géant américain de la tech Meta a annoncé lundi l'acquisition de Manus, populaire agent d'intelligence artificielle (IA) développé par la startup chinoise Butterfly Effect --aujourd'hui basée à Singapour--, à l'heure où s'exacerbe la rivalité technologique entre ... Lire la suite

  • GETLINK : Le mouvement reste haussier
    GETLINK : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 30.12.2025 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank