information fournie par Boursorama avec AFP • 17/02/2026 à 16:02

Bpifrance: activité record en 2025 mais résultats plombés en particulier par Stellantis

( AFP / ERIC PIERMONT )

Bpifrance a présenté mardi un bilan d'activité 2025 marqué par différents records, mais des résultats financiers en baisse, plombés notamment par la baisse du dividende de Stellantis.

La banque publique d'investissement se félicite d'avoir "injecté 72 milliards d'euros dans l'économie française" l'an dernier, soit 20% de plus qu'en 2024.

Elle indique que "la création de valeur" en 2025 est de 1,3 milliard d'euros, dont 876 millions en plus-values de cessions de titres, "une très belle année", a souligné le directeur général adjoint Arnaud Caudoux.

Les fonds propres de la banque s'établissent à 30 Md€ cette année, en hausse de 7% par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice net a été de 501 millions d'euros en 2025 après 896 millions en 2024, soit une chute de 44%.

Cette contre‑performance est surtout imputable à trois groupes dont Bpifrance est actionnaire, "sur 1.200" participations, a souligné M. Caudoux.

D'abord Stellantis. le dividende versé par le groupe automobile a été divisé par plus de deux en 2025 et devrait être nul en 2026.

Par ailleurs, STMicroelectronics et Soitec, deux groupes de semi-conducteurs qui "marchaient très fort jusqu'en 2023, mais ensuite c'est le toboggan", a résumé le directeur général Nicolas Dufourcq.

Elles ont été "mises en équivalence" dans les comptes de la banque publique, c'est-à-dire intégrées en raison de "l'influence notable" de celle-ci reconnue par les commissaires aux comptes.

"Pour comprendre la performance intrinsèque de Bpi, il faut mettre de côté ces trois +grumeaux+", a estimé M. Dufourcq.

Dans la baisse du bénéfice net de la banque publique, Stellantis pèse pour 168 millions, STMicroelectronics et Soitec ensemble pour 353 millions.

Le produit net bancaire pour sa part est en baisse de 14,4% à 1,8 milliard d'euros.

Les résultats définitifs devraient être publiés à la mi-mars.

Ces baisses contrastent avec le dynamisme opérationnel du groupe bancaire public au service de l'industrie, de l'innovation et de l'environnement, qui annonce "un record historique de crédits", à 20,7 milliards en 2025, en hausse de 6,3%.

Bpifrance enregistre égaiement un record de son activité de capital développement, avec 2,5 milliards investis dans 168 entreprises.

La banque a indiqué que son fonds dédié à la défense et destiné aux particuliers avait déjà collecté 50 millions d'euros fin décembre, pour une cible de 450 millions.

L'Assurance-Export établit également un record avec plus de 30 milliards d'euros pris en garantie dont 29 en assurance-crédit (+54%).