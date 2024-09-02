Kaleon - Chiffre d’affaires consolidé 2025 de 23,2 M€ en croissance de +6,8% vs. 2024 (+9,2% à périmètre constant)

Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2025 : 23,2 M€ contre 21,7 M€ au 31 décembre 2024



Au sein de l’offre de services, solides performances du « Ticketing », avec des revenus en hausse de +10%, et du « Food & Beverage » en croissance de +12%



Activité des sites : dynamisme soutenu d’Isola Bella (+11%) et d’Isola Madre (+7%)



Milan, 16 février 2026 – Kaleon S.p.A., société détenue par la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion et la valorisation d’importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux à des fins touristiques, cotée sur Euronext Growth Milan (code mnémonique : KLN) et sur Euronext Growth Paris (code mnémonique : ALKLN) (la « Société »), annonce son chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2025, non audité, approuvé ce jour par le Conseil d’administration.