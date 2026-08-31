Kaiser Aluminum en hausse après que l'UBS a relevé sa recommandation à "acheter" et revu son objectif de cours à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Le titre du producteur d'aluminium spécialisé Kaiser Aluminum KALU.O progresse de plus de 2% pour atteindre près de 160 dollars en pré-ouverture

** UBS relève sa recommandation sur le titre de "neutre" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 179 à 184 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de près de 28% par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que le titre KALU a trop baissé pour de fausses raisons, telles que les craintes liées aux droits de douane, la transition à la tête de l’entreprise et la pérennité de la marge sur la ferraille, ce qui crée une bonne opportunité d’achat

** Elle prévoit des retombées positives de l’investissement de Warrick/Trentwood et de la fin du déstockage dans le secteur aérospatial, avec une reprise des cadences de production

** Sur quatre sociétés de courtage, deux attribuent à l’action la recommandation "acheter" et deux "vendre"; le cours cible médian s’établit à 183 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis sa dernière clôture, le titre a progressé de plus de 36% depuis le début de l’année