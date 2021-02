Kairos lance un fonds sur le monde d' après

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Kairos lance un fond actions sur le thème du monde d' après-pandémie. Il est destiné à " intercepter les meilleures opportunités d' investissement du nouvel ordre économique et mondial " issu de la crise du Covid-19. Appelé KIS New Era ESG, le fonds est nouveau compartiment de Kairos International Sicav.

Pour bâtir cette stratégie actions monde, la filiale de Julius Baer est partie du principe que le point de rencontre entre technologie et biologie représente un facteur clé pour résoudre les interrogations économiques, humains et environnementaux de cette " nouvelle ère " .

Dans cette optique, la société de gestion va se concentrer sur les thèmes suivants : santé et bien-être, environnement et " data society " .

L' équipe de gestion est dirigée par Riccardo Quagliotti, gérant, et Alberto Tocchio, co-gérant de portefeuilles. Elle sélectionne les entreprises jugées les plus performantes et innovantes qui devraient profiter des changements structurels induits par l' urgence de la pandémie Covid-19 et par la gestion de l' après-crise, liées aux thèmes de santé et bien-être, environnement et " data sociery " . Elles seront ensuite analysées à l' aune des critères ESG par Sustainalytics.

Parmi les secteurs les plus représentés dans le compartiment figurent les technologies de l' information, la santé, la pharmacie et l' industrie.