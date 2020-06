Kairos fait revenir un gérant pour lancer un fonds climat

(NEWSManagers.com) -

Kairos, la société de gestion italienne du groupe Julius Baer, vient d' annoncer le retour de Francesco Zantoni dans l' équipe de gestion d' actifs de Kairos Partners SGR, dirigée par Guido Maria Brera.

L' intéressé a déjà travaillé pour la maison italienne il y a quelques années. Il était responsable de plusieurs fonds actions flexibles de 2001 à 2012, ainsi que membre du conseil d' administration de 2005 à 2010. Entre temps, il a eu plusieurs expériences entrepreneuriales dans le secteur de la conception et construction d' établissements pour le secteur pétrolier, gazier et de l' énergie ainsi que dans la réassurance des risques naturels liés à la météo. En 2014, il a réalisé le rachat d' Industrial Plants. De 2012 à 2015, il a été associé et responsable du développement de la méthodologie te des systèmes de calcul pour le pricing de couvertures d' assurance météo auprès de Satec et Meteotec, qui font aujourd' hui partie du groupe Cattolica Assicurazioni.

Fort de cette expérience, Francesco Zantoni lancera cet été pour le compte de Kairos un fonds thématique dédié au changement climatique. Ce fonds viendra compléter l'offre de gestion thématique lancée récemment.