Kaboré réélu à la présidence du Burkina Faso-résultats préliminaires

OUAGADOUGOU, 26 novembre (Reuters) - Roch Kaboré a été réélu dès le premier tour à la présidence du Burkina Faso organisé dimanche en obtenant près de 58% des suffrages, indiquent des résultats préliminaires communiqués jeudi par la commission électorale. Certains observateurs de la vie politique burkinabè anticipaient un scrutin plus serré, le premier mandat de Roch Kaboré ayant été marqué par la résurgence des violences ethniques et par la propagation d'insurrections islamistes qui concernent désormais une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Zéphirin Diabré et Eddie Komboigo, ses adversaires ayant recueilli le plus grand nombre de voix, ont obtenu respectivement 12,46% et 15,48% des suffrages. (Thiam Ndiaga et Aaron Ross; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

