K S toujours bien orienté malgré l'avis à "réduire" d'AlphaValue

(Zonebourse.com) - K S s'est attiré les faveurs des investisseurs ( 2,62%, à 14,89 euros) après la publication des comptes trimestriels en hausse et le relèvement de certains objectifs financiers annuels.
Pour rappel, le producteur de sel et fournisseur de potasse basé en Allemagne a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 12,3%, à 978 millions d'euros, avec un résultat opérationnel qui a flambé de 60%, pour s'installer à 176 millions d'euros. Le consensus tablait sur environ 149 millions d'euros.
Au niveau des objectifs, l'Ebitda opérationnel est désormais prévu entre 680 et 760 millions d'euros, contre de 630 à 730 millions précédemment. Le free cash-flow ajusté est révisé à la hausse dans une fourchette positive moyenne à haute à deux chiffres (entre 50 et 90 millions d'euros), auparavant, il était attendu stable.
L'avis d'AlphaValue
AlphaValue estime que les comptes publiés sont très bons, et qu'ils ont été portés par les volumes. Concernant l'Ebitda, il a nettement progressé grâce aux volumes et aux prix, même si les analystes anticipaient une part plus faible du sulfate de potassium dans le mix produit. Ils indiquent toutefois qu'une part légèrement plus élevée de potasse dans les engrais NPK (engrais qui combinent azote, phosphore et potassium) pourrait constituer un catalyseur haussier, alors que la baisse du niveau des cours d'eau reste un risque baissier.
La recommandation d'AlphaValue est à réduire sur le titre K S, avec une cible de cours à six mois de 14,30 euros.
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