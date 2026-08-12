K+S revoit à la hausse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année après avoir dépassé les attentes en matière de résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe minier allemand K+S SDFGn.DE , spécialisé dans l'extraction de potasse et de sel, a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année mercredi, après avoir enregistré au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes grâce à une hausse des volumes de vente et des prix.

La société table désormais sur un Ebitda opérationnel compris entre 680 et 760 millions d’euros pour 2026, contre une prévision antérieure de 630 à 730 millions d’euros, et a revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté, les portant à un niveau positif compris entre le milieu et le haut d’une fourchette à deux chiffres en millions d’euros, alors qu’elle tablait auparavant sur un résultat au moins à l’équilibre.

K+S a annoncé un chiffre d’affaires de 978 millions d’euros au deuxième trimestre, soit 6 % de plus que les prévisions des analystes interrogés par Vara Research.

Le volume total des ventes des deux divisions a progressé à 3,37 millions de tonnes, contre 3,05 millions de tonnes un an plus tôt, grâce notamment à la hausse des ventes de sel de déneigement.

Les performances de K+S, meilleures que prévu, contrastent avec une situation plus mitigée dans le reste du secteur des engrais. Alors que les inquiétudes liées au détroit d’Ormuz avaient initialement fait grimper les prix des engrais, des concurrents tels que Yara, Nutrien et Mosaic ont par la suite fait état d’une baisse de leurs volumes de vente, certains clients ayant reporté leurs achats en raison de la hausse des prix.

Nutrien a toutefois déclaré qu’elle s’attendait toujours à ce que la demande de potasse reste forte, car il s’agit de l’un des nutriments agricoles les plus abordables.

(1 dollar = 0,8669 euro)