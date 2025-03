K+S: repli de 5% du chiffre d'affaires en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - K+S publie un chiffre d'affaires de 3.7 milliards d'euros en 2024, en baisse de 5% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche une contraction de 21%, passant de 712 ME en 2023 à 558 ME en 2024.



Le FCF ajusté est aussi en forte contraction, à 62 ME (vs 311 ME un an plus tôt).



' Nous sommes sur la bonne voie et avons réalisé de bons résultats malgré la faiblesse des prix de la potasse en 2024 ', a toutefois souligné le Dr Burkhard Lohr, président du conseil d'administration de K+S Aktiengesellschaft.



' Notre force réside dans nos usines de potasse intégrées des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que dans notre activité sel en Europe ', a-t-il assuré avant d'évoquer le projet Werra 2060 et la montée en puissance de l'usine de Béthune au Canada, tous les deux ' pleinement en bonne voie '.



Pour 2025, K +S cible un EBITDA compris entre 500 et 620 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté ' au moins à l'équilibre '.



A la suite de cette publication, le titre cédait près de 6% à la bourse de Francfort.







Valeurs associées K+S 13,4350 EUR XETRA -4,75%