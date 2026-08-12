K S relève ses prévisions

Le groupe minier et chimique allemand a dévoilé des comptes trimestriels en hausse, notamment grâce à la dynamique des prix de la potasse et à la solidité du segment sel. Les objectifs financiers annuels ont été relevés.

Au deuxième trimestre, K S a vu ses revenus progresser nettement de 12,3%, à 978 millions d'euros. Le résultat opérationnel a de son côté bondi de 60%, pour s'installer à 176 millions d'euros, loin du consensus des analystes qui était autour de 149 millions d'euros. Cette amélioration s'explique principalement par la hausse des volumes de vente, une discipline stricte sur les coûts et l'amélioration de la production.

Au niveau des objectifs, l'Ebitda opérationnel est désormais prévu entre 680 et 760 millions d'euros, contre de 630 à 730 millions précédemment. Le free cash-flow ajusté est révisé à la hausse dans une fourchette positive moyenne à haute à deux chiffres (entre 50 et 90 millions d'euros), auparavant, il était attendu stable.