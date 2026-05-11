K S relève légèrement ses objectifs, par assez pour AlphaValue

(Zonebourse.com) - K S cède du terrain à Francfort (-1,27%, à 15,21 euros) après la publication de ses comptes trimestriels et malgré le relèvement de certains objectifs financiers annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, le producteur allemand de sel, potasse et magnésium a vu ses revenus atteindre 1,061 milliards d'euros, contre 965 millions d'euros un mois plus tôt. De son côté, l'Ebitda s'est élevé à 279 millions d'euros, en progression de 38,81%.

Pour l'exercice en cours, le groupe table sur un Ebitda entre 630 et 730 millions d'euros, contre une prévision précédente comprise entre 600 et 700 millions d'euros. En 2025, il était de 613 millions d'euros. Le free cash-flow ajusté est quant à lui toujours attendu au moins à l'équilibre, avec des investissements d'environ 600 millions d'euros, alors qu'auparavant ils étaient prévus entre 550 et 600 millions d'euros.

Pour AlphaValue, ces résultats sont supérieurs aux attentes, mais les investisseurs sont probablement déçus par la révision prudente des objectifs annuels.

Les analystes estiment que ce premier trimestre a profité de prix élevés à l'export, particulièrement au Brésil, portés par une dynamique d'offre favorable. Le segment Industrie a surperformé grâce à une forte demande de sel de déneigement. La direction reste confiante quant à la demande et aux prix pour l'année, mais la révision des prévisions suggère un second semestre plus prudent.

En conséquence, AlphaValue ne vise plus que 15,60 euros comme objectif de cours, avec une recommandation à réduire.

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