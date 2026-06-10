K S recule malgré une note optimiste de DZ Bank

K S se dirige vers une sixième baisse consécutive à la Bourse de Francfort (-1,31%, à 13,14 euros). Au cours des cinq précédentes séances, l'action du producteur de sel et de potasse s'est déjà affaissée de 9,88%.

Les analystes de DZ Bank rappelle que la société a finalisé avec succès le financement de l'acquisition de Salt Lake Potash en Australie pour 320 millions d'euros. Ils soulignent également que les caractéristiques de l'opération sont particulièrement avantageuses : émission d'une obligation convertible de 320 millions d'euros, un coupon annuel de seulement 0,625%, une maturité en 2031, un prix de conversion fixé à 17,93 euros (soit une prime de 35% sur le cours de référence) et aucune dilution immédiate des actionnaires.

La banque allemande estime que cette opération est stratégiquement pertinente, financièrement intelligente et peu coûteuse.

La baisse du titre K S n'est pas liée à une remise en cause fondamentale du dossier selon DZ Bank qui pense plutôt à des opérations de convertible arbitrage : les investisseurs achètent l'obligation convertible, puis vendent simultanément l'action à découvert pour couvrir leur exposition.

Les catalyseurs à court terme pour DZ Bank sont : l'évolution du prix de la potasse, la situation géopolitique autour du détroit d'Ormuz, l'évolution des prix agricoles, le projet d'optimisation, la montée en puissance accélérée de la mine canadienne de Bethune et l'acquisition de Salt Lake Potash.

Les analystes ont également identifié quelques risques comme la baisse des prix mondiaux de la potasse, une demande insuffisante, de nouveaux projets concurrents qui feraient croître l'offre, la dépendance au dollar ou encore des contraintes environnementales et réglementaires.

La recommandation de DZ Bank reste à conserver, avec une cible de cours de 15,25 euros.