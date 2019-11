Jupiter nomme Nichola Pease comme présidente non exécutive

(NEWSManagers.com) - Jupiter a annoncé mercredi la nomination de Nichola Pease, une personnalité du secteur de la gestion d' actifs, comme présidente non exécutive du conseil d' administration, à compter du 2 mars. Elle succédera à l' actuelle présidente, Liz Airey, qui quittera ses fonctions à la même date.

Nichola Pease a été directrice générale et présidente adjointe du conseil d' administration de J O Hambro Capital Mangaement entre 1998 et 2008. Elle a été administratrice non exécutive de Schroders entre septembre 2012 et novembre 2019. Elle a aussi été présidente du comité des rémunérations et membre du comité des risques et d' audit et du comité des nominations.

Liz Airy était présidente du conseil d' administration de Jupiter depuis septembre 2014.