"En raison de leur complexité, du risque d'inefficacité des marchés et de leur sensibilité aux facteurs macroéconomiques, les obligations souveraines mondiales constituent une classe d'actifs idéale pour un ETF actif", précise un communiqué.

L'ETF Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF vise à surperformer les investissements traditionnels en obligations souveraines en offrant un portefeuille diversifié de dettes gouvernementales des marchés développés et émergents, avec une faible corrélation aux actions et aux autres actifs à risque.

Jupiter AM lance son premier ETF actif

