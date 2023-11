Jupiter AM envisage un atterrissage difficile pour l’économie américaine

(AOF) - "Un atterrissage difficile pour l’économie américaine, stimulé par une contraction monétaire et des normes de prêt plus strictes". C’est ce qui se profile selon Ariel Bezalel et Harry Richards, gérants de la stratégie Fixed Income et du fonds Jupiter Dynamic Bond. Les deux analystes appréhendent des "forces récessionnistes" alimentées par l’épuisement de l’épargne des ménages et le sous-emploi sur le marché du travail. La fin du cycle de resserrement devrait survenir "alors que le ralentissement de la croissance et des salaires crée de l’espace pour les banques centrales pour agir".

"Nous pensons que les 6 à 12 prochains mois devraient donner aux banques centrales du monde entier des raisons (ou peut-être la nécessité) d'être moins restrictives" affirment les économistes de Jupiter.

Si les banques centrales des marchés développés "semblent toujours dépendantes des données", "en observant les marchés émergents, nous constatons déjà des baisses de taux", ajoutent-ils, rapportant que le Brésil et le Chili ont "déjà entamé leur cycle de baisse des taux, tout comme la Hongrie". "Ce sont les mêmes banques centrales qui ont commencé à relever leurs taux il y a deux ans et cela peut être un bon indicateur avancé pour les marchés développés .

"Nous constatons des progrès significatifs dans la trajectoire de la désinflation dans de nombreuses grandes économies" déclarent les deux analystes, évoquant "des tendances dans les chaînes d'approvisionnement et les marchés des matières premières montrant cette poursuite de la désinflation". Cependant "les récentes évolutions sur les marchés de l'énergie, en particulier les prix du pétrole brut", font l'objet d'une surveillance attentive "surtout compte tenu de l'instabilité actuelle au Moyen-Orient".