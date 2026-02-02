Julius Bär en léger retrait dans le sillage de ses résultats annuels
En données sous-jacentes, la banque privée a néanmoins vu son profit avant impôt augmenter de 17% à près de 1,27 MdCHF, grâce à une progression de 6% de ses revenus opérationnels qui a largement absorbé une hausse de 1% de ses dépenses opérationnelles.
Julius Bär a ainsi amélioré son ratio "coûts sur revenus" sous-jacent de 3,3 points à 67,6%, tandis que ses actifs sous gestion ont augmenté de 5% pour atteindre un record à 521 MdsCHF, soutenus par un "argent net nouveau" de 14,4 MdsCHF.
L'établissement financier helvétique souligne aussi que ses économies de coûts brutes ont atteint un rythme de 130 MCHF en base annuelle en fin d'année, dépassant ainsi son objectif initial de 20 MCHF.
La direction proposera un dividende inchangé à 2,60 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, et se disant maintenant bien positionnée pour son cycle stratégique 2026-28, s'affirme en bonne voie de réaliser ses objectifs à moyen terme.
