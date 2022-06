Julius Baer va s’implanter au Qatar

(NEWSManagers.com) - Julius Baer a annoncé mardi son intention d’entrer sur le marché qatari en ouvrant un bureau de conseil dans le Qatar Financial Centre, sous réserve des autorisations réglementaires. La banque helvétique travaille actuellement en étroite collaboration avec l'Autorité du Centre Financier du Qatar et l'Autorité de Régulation du Centre Financier du Qatar (QFCRA) pour le processus d'incorporation et de demande.

Julius Baer a également recruté Slim Bouker, l’ancien directeur de la banque privée de Doha Bank, pour piloter son développement dans ce pays. Cette nomination intervient dans un contexte de croissance substantielle du secteur des services financiers au Qatar, où opèrent déjà UBS, Credit Suisse, HSBC, Ernst & Young et Intesa Sanpaolo.