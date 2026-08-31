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Julien Calvar nommé directeur général de Milleis Banque Privée
information fournie par AOF 31/08/2026 à 15:17
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(Zonebourse.com) - Le conseil d'administration du groupe Milleis annonce que Julien Calvar a été nommé, en juillet dernier, au poste de directeur général de Milleis Banque Privée. Directeur général délégué depuis 2019, il a pour mission de conduire les projets de transformation et de développement du groupe Milleis, dans le cadre de son acquisition par LCL le 30 avril dernier.

Fort de plus de vingt années d'expérience dans la banque, principalement au sein de BNP Paribas en France et à l'international, Julien Calvar a développé de nombreuses activités et mené de nombreuses transformations opérationnelles, avant de rejoindre Milleis en 2019 en tant que chief operating officer.

Julien Calvar est remplacé à son poste de directeur général délégué par Olivier Chatain, antérieurement directeur de la stratégie et de la transformation d'Indosuez Wealth Management.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Arts et Métiers ParisTech), où il obtient un Master en ingénierie avec une spécialisation en industrialisation de projets innovants, Julien Calvar a ensuite complété sa formation d'ingénieur par un Master en génie mécanique à l'University of Strathclyde, puis par deux programmes d'Executive Education à l'INSEAD et plus récemment par le cycle "Défense et sécurité économiques" de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), en 2025-2026.

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