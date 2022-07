Juin met fin à plus de deux ans de collecte nette pour les ETF en Europe

(NEWSManagers.com) - Les ETF en Europe ont accusé des sorties nettes de 522 millions de dollars en juin, selon ETFGI. Il s’agit du premier mois de décollecte après 26 mois consécutifs d’entrées nettes pour le secteur.

Les rachats ont été tirés par les ETF et ETP obligataires, qui ont vu sortir 1,69 milliard de dollars en juin, et les ETF et ETP matières premières, dans le rouge à hauteur de 1,52 milliard de dollars. En revanche, les ETF et ETP actions ont drainé près de 3 milliards de dollars.

Les actifs investis dans les ETF et ETP ont décru de 7,3 % sur le mois, à 1.370 milliards de dollars.

Sur l’ensemble du premier semestre, la collecte reste positive, à 68,17 milliards de dollars.