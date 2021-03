(Crédit photo : DR)

La biotech spécialisée dans la lutte contre le cancer est en train de boucler une augmentation de capital de l'ordre de 9 millions d'euros. Avec un objectif, prouver au marché le potentiel de son produit phare pour combattre la résistance tumorale. Entretien.

Bousorama : L'augmentation de capital lancée par Onxeo s'est achevée le 26 mars au Danemark et se termine le 31 mars en France et on peut déjà dire que c'est une belle marque de confiance des actionnaires de référence qui vous accompagnent puisque Financière de la Montagne et Invus sécurisent l'opération à hauteur de 7 millions d'euros soit un peu plus de 75% du total.

Judith Greciet : Oui c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir le soutien de la Financière de la Montagne et Invus. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis très heureuse de l'arrivée d'Invus en juin dernier dans notre capital. C'est un spécialiste de la santé, qui dispose de beaucoup de connexions, qui croit dans notre technologie et qui par sa présence, contribue à la crédibiliser. Concernant l'augmentation de capital, nous souhaitions faire une opération avec droit préférentiel de souscription pour que l'ensemble de nos actionnaires puissent participer. Nous l'avons fait avec une décote plutôt limitée, justifiée par le cours actuel du titre.

Boursorama : Onxeo avait déjà une bonne visibilité financière, celle-ci est prolongée au 4e trimestre 2022. De quoi dérouler les deux axes stratégiques prioritaires et notamment préparer la suite de l'étude DRIIV-1b qui évalue l'association de votre actif phare AsiDNA en combinaison avec la chimiothérapie dans les tumeurs solides...

Judith Greciet : Tout à fait. Nous l'avons annoncée à la fin du recrutement des patients il y a quelques semaines. On respecte donc notre timing avec des résultats finalisés toujours attendus en milieu d'année même si nous savons déjà dans les grandes lignes ce que nous pouvons retirer de cette étude : une amélioration très notable de la durée de contrôle de la maladie avec AsiDNA. Nous sommes donc en phase de finalisation documentaire de la phase II avec pour objectif de démontrer sur un plus grand nombre de patients la durée de contrôle de la maladie. Je pense que le démarrage de cette phase II devrait se faire d'ici la fin de l'année.

Boursorama : Qu'en est-il de l'autre étude prioritaire, Revocan, qui associe AsiDNA au niraparib, un inhibiteur de PARP, dans le traitement en deuxième ligne du cancer de l'ovaire en récidive ? Dans le dernier « Journal des biotechs », vous évoquiez des premiers résultats au deuxième trimestre...

Judith Greciet : Cette étude se fait dans le cadre de l'accord de recherche conclu avec l'Institut Gustave Roussy et c'est lui qui mène l'essai même si nous sommes en contact régulier avec leurs équipes. La situation sanitaire a également compliqué la donne et les premiers résultats devraient finalement être disponibles dans le courant du 3e trimestre.

Boursorama : Dans le communiqué traitant de l'augmentation de capital, vous évoquez « d'autres essais cliniques de preuve de concept » à venir, pouvez-vous être plus précise ?

Judith Greciet : C'est encore un peu tôt mais disons que nous étudions d'autres associations possibles d'AsiDNA, que ce soit avec des inhibiteurs de PARP, des inhibiteurs de tyrosine kinase ou encore des inhibiteurs de KRAS G12C qui ont obtenu des résultats prometteurs dans certains cancers touchant le poumon. L'idée étant de trouver l'association qui montrera le plus efficacement la capacité d'AsiDNA à retarder la résistance tumorale au traitement. Il faut noter que l'augmentation de capital servira aussi à élargir notre portefeuille en capitalisant sur l'expérience acquise pour AsiDNA pour pousser le développement d'OX401, basé sur le même mécanisme de leurre agoniste.

Les développements à venir sont encore longs pour AsiDNA. Est-ce que l'annonce récente d'un accord avec l'Institut Curie pour un essai de phase 1b/2 évaluant AsiDNA dans le traitement du gliome de haut grade récurrent chez l'enfant pourrait vous permettre d'aller plus vite et à moindre coût en ciblant des niches pédiatriques ?

Judith Greciet : C'est une étude qui contribuera à apporter plus d'informations sur l'efficacité de notre produit mais soyons clair, ce n'est pas une étude rapide. Le recrutement des patients sera long. Son véritable enjeu est d'essayer d'améliorer la prise en charge de patients souvent très jeunes et qui font face à une pathologie dramatiquement grave. C'est aussi notre rôle en tant que biotech.

Propos recueillis par Laurent Grassin