JPMorgan versera $1 md de dollars dans un dossier de manipulation de marchés-BBG

NEW YORK, 23 septembre (Reuters) - La banque d'affaires JPMorgan JPM.N va verser 1 milliard de dollars pour mettre fin à une enquête sur des manipulations de marchés dont elle était accusée, rapporte mercredi l'agence Bloomberg. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -1.63%