JPMorgan va augmenter ses prêts aux petites entreprises et embaucher davantage d'agents de crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

JPMorgan Chase JPM.N prévoit une augmentation significative des prêts aux petites entreprises dans les années à venir, dans le cadre d'un plan visant à stimuler la croissance des économies locales américaines.

L'objectif de JPMorgan est de faire passer le nombre de ses petites entreprises clientes de 7 millions à 10 millions dans le cadre d'un programme annoncé mardi et baptisé American Dream Initiative, qui comprend également des objectifs visant à favoriser le logement abordable, l'accès aux soins de santé et la formation de la main-d'œuvre. La banque prévoit de prêter 80 milliards de dollars aux petites entreprises, directement ou par l'intermédiaire d'institutions financières de développement communautaire ou de programmes fédéraux destinés aux petites entreprises, au cours des dix prochaines années. Elle souhaite également étendre son programme de coaching à 115 000 propriétaires de petites entreprises, en leur offrant des conseils dans des domaines tels que les salaires, la gestion des flux de trésorerie, les soins de santé et les plans de retraite pour les employés.

"La majorité de ces prêts seront commerciaux, aux taux du marché, afin que nous puissions développer nos activités avec les petites et moyennes entreprises de manière durable", a déclaré Ben Walter, directeur général de Chase Business Banking, ajoutant qu'il y a une petite partie caritative dans le programme.

JPMorgan recrutera 1 000 agents de crédit supplémentaires pour les petites entreprises et 150 consultants seniors pour travailler dans les agences, en mettant l'accent sur des zones géographiques spécifiques, notamment l'État de l'Alabama et des zones métropolitaines telles que Philadelphie, Atlanta, Los Angeles et San Francisco.

"Le rêve américain est vivant, mais il échappe à trop de gens - et aux générations futures", a déclaré Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase, dans un communiqué, ajoutant que des initiatives ciblées peuvent étendre les avantages économiques à un plus grand nombre de personnes.

L'Alabama est l'un des États clés du programme, a indiqué M. Walter. Les clients de la société dans cet État comprennent l'université d'Auburn, l'université d'Alabama, l'hôpital pour enfants d'Alabama et le système de santé Infirmary. JPMorgan finance également des infrastructures telles que le projet d'autoroute West Alabama Corridor et vise à ouvrir de nouvelles succursales, avec un objectif de 35 dans l'État d'ici 2030.