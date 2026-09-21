JPMorgan se renforce dans Ubisoft, tandis que Goldman Sachs s'allège

JPMorgan Chase & Co déclare à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir indirectement 10,06% du capital et 9,26% des droits de vote de cette société.

Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

En revanche, Goldman Sachs Group indique avoir franchi en baisse, le 14 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

L'établissement new-yorkais précise détenir indirectement 13 510 462 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 9,92% du capital et 9,13% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.