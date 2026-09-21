 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan se renforce dans Ubisoft, tandis que Goldman Sachs s'allège
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 15:38
Ajouter Boursorama à vos sources

JPMorgan Chase & Co déclare à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir indirectement 10,06% du capital et 9,26% des droits de vote de cette société.

Le groupe bancaire américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

En revanche, Goldman Sachs Group indique avoir franchi en baisse, le 14 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

L'établissement new-yorkais précise détenir indirectement 13 510 462 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 9,92% du capital et 9,13% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

Valeurs associées

UBISOFT
5,3180 EUR Euronext Paris +0,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,1 -3,83%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
2CRSI
28,56 +0,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank