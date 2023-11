JPMorgan réunit quatre fonds actions régionales en un

La société de gestion JPMorgan Asset Management va fusionner trois de ses fonds actions de sa Sicav luxembourgeoise JPMorgan Funds, chacun concentré sur une région géographique différente, dans un autre fonds régional déjà existant.

Selon une lettre aux investisseurs des fonds concernés consultée par L’Agefi, les fonds Emerging Middle East Equity, Emerging Europe Equity II et Africa Equity vont être fusionnés, le 14 décembre prochain, au sein du fonds Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities. Ce dernier, lancé en janvier 2023, compte 4,9 millions de dollars d’encours au 26 octobre 2023. La stratégie est co-gérée par Oleg Biryulyov, Pandora Omaset et Luis Carrillo, tous trois évoluant chez JPMorgan depuis plus de vingt ans.

En cumulé, les trois compartiments qui seront dissous dans le fonds géraient environ 340 millions d’euros au 26 octobre 2023.

Adrien Paredes-Vanheule