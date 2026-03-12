JPMorgan restreint ses prêts aux sociétés de crédit privées, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

JPMorgan Chase JPM.N a restreint ses prêts aux fournisseurs de crédit privé après avoir réduit la valeur de certains prêts dans lesportefeuilles des sociétés, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Cette décision de la plus grande banque américaine s'inscrit dans le cadre d'une vague d'inquiétude sur le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars, les grands noms de Wall Street ayant dû faire face à des demandes de retrait accrues au cours des dernières semaines.

Selon le rapport, les prêts assortis d'une décote sont destinés à des sociétés de logiciels, qui ont attiré une grande partie des financements privés au cours des deux dernières décennies.

La décision a eu un impact sur une petite cohorte d'emprunteurs de JPMorgan, selon le rapport. Il ajoute que la banque se réserve le droit de réévaluer les actifs de crédit privé à tout moment.

JPMorgan a refusé de commenterle rapport.

Les actions de la banque étaient en baisse de 1,2 % avant la cloche, dans le contexte d'une chute du marché en général. .N Les inquiétudes concernant la qualité du crédit - mises en évidence l'année dernière par l'effondrement de First Brands et de la banque à risque Tricolor - se sont intensifiées au cours des derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la menace que les produits alimentés par l'IA font peser sur le pouvoir de fixation des prix des sociétés de logiciels.

La ruée vers les liquidités a incité plusieurs grands acteurs, dont les rivaux Morgan Stanley MS.N et BlackRock

BLK.N , à limiter les rachats lorsque les demandes de fonds clés ont franchi le seuil de 5 %, qui autorise conventionnellement un gestionnaire d'actifs à agir de la sorte.

Certains, comme Blackstone BX.N , ont réagi en assouplissant la limite à 7 % ou plus.

Cette mesure n'a pas déclenché d'appels de marge importants jusqu'à présent, ajoute le rapport, citant des personnes familières de la question.