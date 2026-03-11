 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan réduit les portefeuilles de prêts des groupes de crédit privés, selon le FT
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 06:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport du FT à partir du paragraphe 2)

JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et resserre ses prêts au secteur, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Les réductions s'appliquent aux prêts accordés aux sociétés de logiciels, que JPMorgan considère comme particulièrement vulnérables aux perturbations causées par l'intelligence artificielle, selon le rapport. Les inquiétudes croissantes concernant la détérioration de la qualité du crédit, en particulier en ce qui concerne les perturbations liées à l'intelligence artificielle dans le secteur des logiciels, ont déclenché une vague de retraits de la part des investisseurs des véhicules de crédit privés, y compris le fonds HPS Corporate Lending de BlackRock, d'une valeur de 26 milliards de dollars.

Jamie Dimon, directeur général de la banque, a déclaré aux investisseurs que la banque était plus prudente en matière de prêts sur les actifs logiciels, selon le rapport, citant deux personnes informées des réunions à huis clos.

Les réductions limiteront le montant que la banque est prête à prêter à des groupes de crédit privés en contrepartie de ces prêts.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. JPMorgan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
288,740 USD NYSE -0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Frappe israélienne sur Beyrouth le 11 mars 2026 ( AFP / FADEL itani )
    L'Iran multiplie les frappes, l'AIE veut débloquer les réserves de pétrole
    information fournie par AFP 11.03.2026 07:16 

    L'Iran a revendiqué mercredi une offensive de grande ampleur et ciblé un champ pétrolier en Arabie saoudite, au moment où l'Agence internationale de l'énergie (AIE) envisage un recours sans précédent aux réserves stratégiques face à la flambée des cours du brut. ... Lire la suite

  • Un Falcon 200EX de Dassault Aviation (Crédit: / Adobe Stock)
    Dassault Aviation dévoile son nouveau Falcon
    information fournie par Zonebourse 11.03.2026 07:10 

    Dassault Aviation indique avoir dévoilé son nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, lors d'une présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac. "Le Falcon 10X offre la ... Lire la suite

  • elis (Crédit: L. Grassin / )
    Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026
    information fournie par Reuters 11.03.2026 07:00 

    Elis ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à celle de 2025, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 11.03.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEUR ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank