JPMorgan réduit les portefeuilles de prêts des groupes de crédit privés, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport du FT à partir du paragraphe 2)

JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et resserre ses prêts au secteur, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Les réductions s'appliquent aux prêts accordés aux sociétés de logiciels, que JPMorgan considère comme particulièrement vulnérables aux perturbations causées par l'intelligence artificielle, selon le rapport. Les inquiétudes croissantes concernant la détérioration de la qualité du crédit, en particulier en ce qui concerne les perturbations liées à l'intelligence artificielle dans le secteur des logiciels, ont déclenché une vague de retraits de la part des investisseurs des véhicules de crédit privés, y compris le fonds HPS Corporate Lending de BlackRock, d'une valeur de 26 milliards de dollars.

Jamie Dimon, directeur général de la banque, a déclaré aux investisseurs que la banque était plus prudente en matière de prêts sur les actifs logiciels, selon le rapport, citant deux personnes informées des réunions à huis clos.

Les réductions limiteront le montant que la banque est prête à prêter à des groupes de crédit privés en contrepartie de ces prêts.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. JPMorgan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.