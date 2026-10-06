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JPMorgan recrute Rob Sweeney, un spécialiste chevronné des opérations financières, dans le cadre de l'expansion de ses activités de banque d'investissement
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 17:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nupur Anand

JPMorgan Chase a nommé Rob Sweeney, ancien cadre de Goldman Sachs et de Sycamore, au poste de président mondial de la banque d'investissement, selon une note interne consultée par Reuters.

À ce poste, M. Sweeney conseillera les grandes entreprises clientes, notamment dans les secteurs de la consommation et de la distribution, et travaillera avec les banquiers seniors sur les relations clés. Il contribuera également à diriger les efforts de la banque dans le cadre de ses initiatives en matière de sécurité et de résilience, ont indiqué Filippo Gori et John Simmons, co-responsables des activités bancaires mondiales, dans une note.

Cette embauche intervient alors que les banques se livrent à une course effrénée pour conquérir une part plus importante d’un marché des opérations financières en pleine reprise, après plusieurs années de ralentissement en matière de fusions et d’émissions d’actions. JPMorgan a recruté plus de 1 000 banquiers à l’échelle mondiale cette année, a indiqué une source, et a renforcé ses équipes de couverture dans tous les secteurs et toutes les régions à mesure que l’activité des entreprises reprend.

JPMorgan a procédé ces derniers mois à une série de recrutements de cadres supérieurs au sein de sa division de banque mondiale, notamment Amy Lissauer , qui a rejoint la banque en tant que responsable mondiale de l’activisme actionnarial, et Michael Flynn , qui a été nommé responsable de la banque d’investissement pour les petites capitalisations.

Au deuxième trimestre , les commissions de banque d’investissement de JPMorgan ont augmenté de 30 % par rapport à l’année précédente, atteignant leur plus haut niveau depuis 2021.

En septembre, le coprésident Doug Petno a déclaré que JPMorgan s’attendait à ce que les commissions de banque d’investissement au troisième trimestre augmentent de 15 à 20 % par rapport à l’année précédente, grâce à un solide carnet de commandes et à une bonne santé générale de l’ensemble de ses activités de banque d’investissement.

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