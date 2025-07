JPMorgan : profits supérieurs aux attentes grâce à la banque d'investissement et le courtage

(AOF) - JPMorgan a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre grâce à la banque d'investissement et au courtage obligataire. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net en repli de 17%, à 14,98 milliards de dollars, soit 5,24 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 4,96 dollars sachant que le marché anticipait 4,47 dollars. Un an plus tôt, ses profits avaient été gonflés à hauteur de 7,9 milliards de dollars par un échange de ses actions Visa. Les revenus ajustés ont reculé de 10% à 45,68 milliards de dollars.

Les revenus d'intérêts ont en revanche progressé de 2% à 23,3 milliards de dollars. Le marché visait 44,05 milliards de dollars de revenus ajustés.

Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 9%, à 2,68 milliards de dollars, surpassant nettement le consensus s'élevant à 2,16 milliards de dollars.

Toujours très surveillés, les revenus tirés des activités de marché ont augmenté de 15% à 8,9 milliards de dollars. Le courtage sur les taux, crédit, changes et matières premières (FICC), a enregistré des revenus en hausse de 14%, à 5,69 milliards de dollars. Le marché visait 5,22 milliards. Dans le courtage actions, les revenus de JPMorgan ont progressé de 12% à 3,25 milliards de dollars, sachant que les attentes étaient de 3,2 milliards de dollars.

S'exprimant à l'occasion de cette publication, son patron Jamie Dimon a déclaré : " L'économie américaine est restée résistante au cours du trimestre. La finalisation de la réforme fiscale et la déréglementation potentielle sont positives pour les perspectives économiques, mais des risques importants persistent, notamment en ce qui concerne les droits de douane et l'incertitude commerciale, l'aggravation des conditions géopolitiques, les déficits budgétaires élevés et les prix élevés des actifs. Comme toujours, nous espérons le meilleur, mais nous préparons l'entreprise à un large éventail de scénarios. "

AOF - EN SAVOIR PLUS