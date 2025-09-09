JPMorgan prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans le secteur de la banque d'investissement au troisième trimestre

(Ajout de citations, d'un arrière-plan dans les paragraphes 3 à 8, mise à jour du stock) par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N Doug Petno, co-directeur général de labanque commerciale et d'investissement a déclaré que les revenus de la banque d'investissement connaîtront une croissance à deux chiffres pour le troisième trimestre de cette année.

Doug Petno a également déclaré lors d'une conférence d'investisseurs mardi que les revenus des marchés connaîtraient une croissance de l'ordre de 10 % pour le troisième trimestre.

"La géopolitique a créé un véritable brouillard d'incertitude. Mais ce qui est vraiment positif, c'est que la plupart de nos clients voient clair et s'adaptent à la volatilité créée par le commerce mondial ", a déclaré Doug Petno.

"Alors que le brouillard se dissipe, le sentiment des clients est très fort et la confiance des conseils d'administration et de la direction est bonne, ce qui se voit dans les activités des marchés de capitaux", a-t-il ajouté.

L'activité de banque d'investissement est tirée par les fusions et acquisitions qui devraient se poursuivre, les grandes offres publiques initiales sont de retour et fonctionnent bien, les marchés des capitaux propres devraient être robustes et les pipelines globaux semblent bons, a ajouté Doug Petno.

"L'été a été l'un des plus actifs que nous ayons connus depuis longtemps", a déclaré Doug Petno, ajoutant que l'activité des clients a repris depuis le ralentissement observé après l'annonce des droits de douane en avril.

La banque a récemment recruté plusieurs banquiers seniors dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de la défense de l'activisme, et a embauché plus de 300 banquiers entre janvier et avril dans l'ensemble de son unité bancaire mondiale.

Doug Petno a prévenu qu'il pourrait y avoir une augmentation des dépenses liées à la rémunération.

Les frais de banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Ce résultat est supérieur à la prévision faite en mai d'une baisse d'un pourcentage de l'ordre de 10 %.

Dans le même temps, les revenus de transactions des banques sont également en passe d'augmenter. Les turbulences du marché dues aux annonces de tarifs douaniers ont également propulsé les revenus de transactions de la banque en hausse de 15 % à 8,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, grâce à des gains sur les titres à revenu fixe et les actions.

Les actions ont augmenté de plus de 1,5 % pour atteindre 297,64 dollars à la mi-journée.