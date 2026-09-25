 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan prévoit que la Turquie abaissera ses taux de 100 points de base en octobre et en décembre
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 15:32
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan s'attend à ce que la banque centrale turque abaisse ses taux d'intérêt de 100 points de base lors de sa réunion du 22 octobre, puis à nouveau en décembre, ramenant ainsi son taux directeur à 35 % d'ici la fin de l'année, dans un contexte où l'inflation sous-jacente s'atténue malgré la hausse des prix de l'énergie.

* Sur une base corrigée des variations saisonnières, la dynamique de l’inflation globale mensuelle devrait avoir ralenti en septembre à 1,9 %, contre 2,3 % en août, tandis que celle de l’inflation sous-jacente devrait s’atténuer à 1,6 %, contre 2,0 %, a indiqué JPMorgan avant la publication des chiffres le 5 octobre.

* L’inflation annuelle devrait reculer à 30,2 %, contre 31,5 % en août, malgré une hausse prévue de 2,2 % en glissement mensuel des prix à la consommation, tirée par la hausse des prix des carburants et les réajustements de prix liés à la rentrée scolaire.

* JPM prévoit une hausse de 6 % des prix de l’énergie en septembre par rapport au mois précédent, les cours internationaux du pétrole plus élevés faisant grimper les coûts de l’essence, du diesel et d’autres carburants, mais estime que l’inflation alimentaire restera relativement modérée, à 0,9 % en glissement mensuel.

* La banque s'attend également à ce que la Turquie supprime le mécanisme de barème dégressif sur l'essence et réduise progressivement les aides fiscales accordées au diesel.

* JPM table sur une inflation globale de 29,5 % en Turquie d’ici la fin de l’année.

* Les taux d’intérêt turcs comptent parmi les plus élevés au monde, mais une baisse irait à contre-courant de la tendance observée dans de nombreuses autres grandes économies, qui ont recommencé à les relever ces derniers mois.

* Les marchés financiers du pays ont également été secoués ces dernières semaines par l’ de liquidation de plus de 130 fonds d’investissement, au cœur de ce que le ministre de la Justice turc a qualifié de « transactions manipulatrices de type Ponzi » .

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
339,260 USD NYSE +0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Aramis Group. (crédit : Adobe Stock)
    Aramis Group : +22% en six séances, Stellantis relance la spéculation
    information fournie par Le Particulier 25.09.2026 17:05 

    Le titre profite d'informations de presse selon lesquelles Stellantis envisagerait de céder sa participation majoritaire au capital du spécialiste de la vente de voitures d'occasion. Ce rebond spectaculaire intervient après plusieurs mois difficiles pour le groupe. ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS COEX )
    AMF: 1,5 million d'euros d'amendes requis contre Auris Gestion et deux dirigeants
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2026 17:00 

    Le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 1,5 million euros d'amendes contre la société de gestion Auris Gestion et deux de ses dirigeants, pour plusieurs manquements présumés à des obligations professionnelles. Lors d'une séance de ... Lire la suite

  • Chaussures de Nike. (crédit photo : Unsplash / Revolt )
    La série noire continue pour Nike, BofA dégrade son opinion
    information fournie par Zonebourse 25.09.2026 16:57 

    L'action Nike poursuit sa série baissière vendredi à la Bourse de New York, où la valeur essuie une 4e séance consécutive de repli dans le sillage d'une sévère dégradation de BofA. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre recule de 0,6% à 35,8 dollars, ... Lire la suite

  • Des habitants observent un immeuble résidentiel endommagé après une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Ukraine: cinq morts dans des frappes de drones russes en plein jour à Kiev
    information fournie par AFP 25.09.2026 16:36 

    Des frappes de drones russes ont tué cinq personnes vendredi en plein jour à Kiev, dont un adolescent de 14 ans, alors que l'Ukraine a affirmé avoir l'accord définitif de Donald Trump pour produire des systèmes de défense antiaérienne Patriot sur son sol. Volodymyr ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,773 -2,15%
CAC 40
8 069,12 -0,15%
Pétrole Brent
106,24 -0,50%
2CRSI
28,78 -4,39%
SOCIETE GENERALE
72,33 +3,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank