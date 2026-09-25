JPMorgan prévoit que la Turquie abaissera ses taux de 100 points de base en octobre et en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan s'attend à ce que la banque centrale turque abaisse ses taux d'intérêt de 100 points de base lors de sa réunion du 22 octobre, puis à nouveau en décembre, ramenant ainsi son taux directeur à 35 % d'ici la fin de l'année, dans un contexte où l'inflation sous-jacente s'atténue malgré la hausse des prix de l'énergie.

* Sur une base corrigée des variations saisonnières, la dynamique de l’inflation globale mensuelle devrait avoir ralenti en septembre à 1,9 %, contre 2,3 % en août, tandis que celle de l’inflation sous-jacente devrait s’atténuer à 1,6 %, contre 2,0 %, a indiqué JPMorgan avant la publication des chiffres le 5 octobre.

* L’inflation annuelle devrait reculer à 30,2 %, contre 31,5 % en août, malgré une hausse prévue de 2,2 % en glissement mensuel des prix à la consommation, tirée par la hausse des prix des carburants et les réajustements de prix liés à la rentrée scolaire.

* JPM prévoit une hausse de 6 % des prix de l’énergie en septembre par rapport au mois précédent, les cours internationaux du pétrole plus élevés faisant grimper les coûts de l’essence, du diesel et d’autres carburants, mais estime que l’inflation alimentaire restera relativement modérée, à 0,9 % en glissement mensuel.

* La banque s'attend également à ce que la Turquie supprime le mécanisme de barème dégressif sur l'essence et réduise progressivement les aides fiscales accordées au diesel.

* JPM table sur une inflation globale de 29,5 % en Turquie d’ici la fin de l’année.

* Les taux d’intérêt turcs comptent parmi les plus élevés au monde, mais une baisse irait à contre-courant de la tendance observée dans de nombreuses autres grandes économies, qui ont recommencé à les relever ces derniers mois.

* Les marchés financiers du pays ont également été secoués ces dernières semaines par l’ de liquidation de plus de 130 fonds d’investissement, au cœur de ce que le ministre de la Justice turc a qualifié de « transactions manipulatrices de type Ponzi » .