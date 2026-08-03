JPMorgan prévoit d'investir 750 milliards de dollars dans le logement d'ici 2035

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JPMorgan JPM.N a annoncé lundi son intention d'investir plus de 750 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans le secteur du logement d'ici 2035, dans le but d'accroître l'offre de logements et de favoriser l'accès à la propriété aux États-Unis.