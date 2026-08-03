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JPMorgan prévoit d'investir 750 milliards de dollars dans le logement d'ici 2035
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a annoncé lundi son intention d'investir plus de 750 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans le secteur du logement d'ici 2035, dans le but d'accroître l'offre de logements et de favoriser l'accès à la propriété aux États-Unis.

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