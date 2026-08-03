JPMorgan prévoit d'injecter 750 milliards de dollars dans le secteur du logement d'ici 2035

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JPMorgan JPM.N a annoncé lundi son intention d’investir plus de 750 milliards de dollars dans le secteur du logement d’ici 2035, dans le but d’accroître l’offre et de soutenir l’accès à la propriété aux États-Unis.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l'"American Dream Initiative" de JPMorgan, dévoilée plus tôt cette année, qui vise également à stimuler la croissance économique locale grâce à l’augmentation des prêts aux petites entreprises et à un meilleur accès aux soins de santé.

JPMorgan cherchera à dynamiser le marché immobilier en augmentant les prêts hypothécaires de plus de 40 %, dans le but d’aider 500 000 clients à acheter un logement.

Le marché immobilier américain est en berne, les coûts d’emprunt élevés et les prix exorbitants liés à la pénurie ayant poussé de nombreux acheteurs potentiels à se retirer du marché.

Dans le cadre de ce plan, qui marque une hausse de près de 40 % des capitaux consacrés au logement par rapport à la dernière décennie, JPMorgan contribuera à la construction et à la préservation de plus d’un million de logements abordables, tout en plaidant en faveur de politiques qui soutiennent le développement immobilier.

JPMorgan rejoindra le Conseil consultatif du logement nouvellement créé par la Chambre de commerce des États-Unis, dont il assurera la présidence. La banque recrutera également 850 nouveaux conseillers en crédit immobilier dans le cadre de cette initiative.

"Un marché du logement abordable et résilient est essentiel pour stimuler la croissance économique et multiplier les opportunités", a déclaré Michelle Herrick, responsable de l’immobilier commercial au sein de la banque.

JPMorgan, première banque américaine en termes d’actifs et de capitalisation boursière, a accordé 52,8 milliards de dollars de prêts immobiliers l’année dernière, soit une hausse de près de 30 % par rapport à 2024.