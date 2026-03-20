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JPMorgan passe à l'achat sur Infineon, l'action monte
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 11:37

Infineon grimpe de 3,6% à Francfort et figure ainsi parmi les plus fortes hausses de l'Euro Stoxx 600, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez JP Morgan de neutre à surpondérer sur le titre du fabricant de puces, avec un objectif de cours porté de 40 EUR à 48 EUR.

"Infineon est un bénéficiaire clé de la demande en énergie pour l'IA, sa part dans ce secteur étant susceptible d'augmenter fin 2026 / début 2027 en raison du passage à une nouvelle architecture d'alimentation et d'une pénétration accrue de l'alimentation verticale", estime le broker.

Selon lui, la longue expérience d'Infineon dans le domaine de l'alimentation des data centers et des serveurs fait qu'il est peu probable qu'il soit rapidement perturbé par de nouveaux entrants, compte tenu de sa forte crédibilité et de la confiance de sa clientèle.

Concernant son marché automobile, JP Morgan estime que "le pire est peut-être derrière nous en Europe" et que "la saisonnalité devrait être favorable en Chine à partir de maintenant", mais aussi que le marché américain devrait s'améliorer au cours de l'exercice 2027.

L'intermédiaire abaisse son multiple de valorisation à 16,4 fois (contre 17,5 fois précédemment sur le BPA estimé pour l'exercice 2027), mais il relève son objectif de cours à 48 EUR suite à la révision à la hausse de ses estimations de bénéfices pour l'exercice 2028.

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INFINEON TECHNOLOGIES
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