 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan offrira jusqu'à 1 000 dollars à ses employés gagnant moins de 80 000 dollars par an, selon une note de service
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N accordera une prime spéciale pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars aux employés gagnant moins de 80 000 dollars par an au niveau mondial, selon une note interne consultée par Reuters mercredi.

Les employés doivent avoir au moins un an de service au 31 décembre 2025 pour être éligibles à la récompense, qui sera versée au début de 2026, a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans la note.

Le paiement sera une contribution au plan d'épargne 401(k) pour les employés américains. Les employés en dehors des États-Unis recevront la prime en espèces.

L'annonce intervient un jour après que Marianne Lake, responsable des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités de JPMorgan, a déclaré que les dépenses de la banque augmenteraient de pour atteindre environ 105 milliards de dollars en 2026.

Barron's a rapporté le plan de la société plus tôt dans la journée de mercredi.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
310,150 USD NYSE +3,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, satisfaite par la Fed
    information fournie par AFP 10.12.2025 22:37 

    La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi, poussée par la nouvelle baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed) et la perspective d'une inflation moindre l'an prochain, perçue comme propice à une nouvelle détente monétaire. Le Dow Jones a pris ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse après la Fed
    Wall Street termine en hausse après la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 22:30 

    La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé, comme prévu, d'abaisser ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 497,46 points, à 48.057,75 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 46,17 ... Lire la suite

  • Vue d'ensemble d'une rue désertée d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le 9 décembre 2023 ( AFP / - )
    RDC: la ville stratégique d'Uvira largement contrôlée par le M23, une "gifle" infligée à Washington
    information fournie par AFP 10.12.2025 22:20 

    Le M23, soutenu par le Rwanda et son armée, contrôlait mercredi soir les principaux points stratégiques d'Uvira, ville de l'est de la RDC, infligeant selon le Burundi voisin une "gifle" à Washingon, quelques jours après la signature d'un accord censé ramener la ... Lire la suite

  • Jerome Powell lors d'une conférence de presse à Washington, le 29 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    La Fed réduit ses taux d'intérêt malgré l'opposition de plusieurs responsables
    information fournie par AFP 10.12.2025 22:11 

    La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a abaissé mercredi ses taux d'intérêt pour la troisième fois d'affilée, une décision marquée par une opposition accrue en son sein. Les taux directeurs américains sont réduits d'un quart de point de pourcentage, pour s'établir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank