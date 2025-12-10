JPMorgan offrira jusqu'à 1 000 dollars à ses employés gagnant moins de 80 000 dollars par an, selon une note de service

JPMorgan Chase JPM.N accordera une prime spéciale pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars aux employés gagnant moins de 80 000 dollars par an au niveau mondial, selon une note interne consultée par Reuters mercredi.

Les employés doivent avoir au moins un an de service au 31 décembre 2025 pour être éligibles à la récompense, qui sera versée au début de 2026, a déclaré le directeur général Jamie Dimon dans la note.

Le paiement sera une contribution au plan d'épargne 401(k) pour les employés américains. Les employés en dehors des États-Unis recevront la prime en espèces.

L'annonce intervient un jour après que Marianne Lake, responsable des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités de JPMorgan, a déclaré que les dépenses de la banque augmenteraient de pour atteindre environ 105 milliards de dollars en 2026.

Barron's a rapporté le plan de la société plus tôt dans la journée de mercredi.