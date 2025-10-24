JPMorgan nomme un vétéran de BofA président de la banque d'investissement et des fusions et acquisitions, selon une note de service

JPMorgan Chase JPM.N a nommé Kevin Brunner, cadre de Bank of America BAC.N , au poste de président mondial de la banque d'investissement et des fusions-acquisitions, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance vendredi.

La plus grande banque américaine en termes d'actifs a renforcé sa direction de la banque d'investissement alors que les transactions et les introductions en bourse font leur retour dans un contexte d'envolée des marchés et de baisse des taux d'intérêt.

M. Brunner était jusqu'à présent président mondial des fusions et acquisitions et responsable mondial de la banque d'investissement dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications chez BofA.

Cette annonce intervient alors que JPMorgan a débauché trois banquiers d'affaires seniors de la Deutsche Bank et de Goldman Sachs afin d'étoffer l'équipe chargée des fusions et acquisitions dans le secteur des services aux entreprises.

Vétéran de BofA depuis 25 ans, M. Brunner a conseillé des opérations de premier plan, notamment Google lors de l'achat de Wiz pour 32 milliards de dollars, Broadcom lors de l'acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars et Analog Devices lors de la fusion avec Maxim pour 68 milliards de dollars.