JPMorgan nomme un nouveau vice-président pour ses activités dans le secteur des industries diversifiées, selon une note de service
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a nommé un ancien dirigeant de Rothschild, Eric Hirschfield, au poste de vice-président de ses activités diversifiées, selon un mémo consulté par Reuters.

La plus grande banque américaine en termes d'actifs a renforcé son leadership en matière de banque d'investissement, alors que les transactions et les introductions en bourse font leur retour dans un contexte d'envolée des marchés et de baisse des taux d'intérêt.

M. Hirschfield, qui sera basé à Chicago, était dernièrement associé chez Rothschild, où il a créé le bureau de Chicago et dirigé la banque d'investissement du Midwest.

Avant de rejoindre Rothschild, M. Hirschfield était banquier principal chez Goldman Sachs, où il dirigeait le secteur du papier et de l'emballage au sein de la banque d'investissement.

JPMorgan a procédé à de nombreuses embauches et a nommé au début du mois un ancien cadre de Bank of America au poste de président mondial de la banque d'investissement et des fusions et acquisitions.

Elle a également recruté trois banquiers d'affaires chevronnés auprès de la Deutsche Bank et de Goldman Sachs afin d'étoffer son équipe chargée des fusions et acquisitions dans le secteur des services aux entreprises.

Les commissions de la banque d'investissement de JPMorgan ont augmenté de 16 % au troisième trimestre et la banque l'a qualifié de "son été le plus actif" depuis longtemps.

