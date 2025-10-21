JPMorgan inaugure son nouveau siège, symbole du renouveau des bureaux à New York

Le nouveau siège de JPMorgan Chase à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La banque américaine JPMorgan Chase a inauguré mardi son nouveau siège sur la prestigieuse Park Avenue à New York, un mastodonte de 423 mètres de hauteur qui consacre l'improbable renouveau de l'immobilier de bureau dans la capitale économique des Etats-Unis.

D'ici la fin de l'année, quelque 10.000 employés du groupe auront pris leurs quartiers dans cette tour de plus de 230.000 m2, la sixième plus haute de la ville, dont le coût est estimé à environ 3 milliards de dollars.

"Cela a été un projet passion pour nous tous", a déclaré le PDG Jamie Dimon avant de couper un ruban symbolique dans le gigantesque atrium en bas du nouvel immeuble, souvent appelé "270", référence à son adresse, au 270 Park Avenue.

"C'était un peu effrayant, parce que nous n'avons pas l'habitude de faire ça", a expliqué, au sujet de ce chantier pharaonique, le patron charismatique de JPMorgan Chase, aux commandes du groupe depuis près de vingt ans.

L'inauguration marque une nouvelle étape de la renaissance de l'immobilier de bureaux à New York, cinq ans après la pandémie de coronavirus qui lui avait porté un coup très dur.

Selon le cabinet Cresa, près de 19% des surfaces de bureaux de New York étaient encore inoccupées fin 2023.

Le nouveau siège de JPMorgan Chase à New York, le 21 octobre 2025 ( AFP / Thomas URBAIN )

"Qui se souvient de 2021 quand les gens s'interrogeaient sur l'avenir du bureau, et de New York, dans une période d'incertitude totale", a lancé Rob Speyer, patron du promoteur immobilier Tishman Speyer, partenaire du projet.

"Avec 270 Park, vous avez envoyé au monde le message que vous croyiez en New York, que cette ville était résiliente, que nous avions un bel avenir et que JPMorgan y serait aux avant-postes", a-t-il poursuivi.

A l'époque, JPMorgan venait d'achever la démolition de son ancien siège, un bâtiment vieux de 60 ans situé à la même adresse, et n'a pas fait marche arrière.

"Ils étaient lancés sur cette trajectoire et n'avaient pas moyen de changer d'avis sans abandonner un énorme investissement", tempère Joshua Harris, dirigeant du cabinet de conseil Lakemont Group et responsable du Real Estate Insitute à l'université de Fordham.

L'ouverture du nouveau quartier général de la première banque du monde par le chiffre d'affaires ne s'inscrit pas moins dans une embellie générale pour l'immobilier de bureaux à New York, dont le taux de vacance est au plus bas depuis cinq ans, selon le cabinet JLL.

La construction du bâtiment est une prouesse technique car il est situé juste au-dessus de la nouvelle gare du Long Island Railroad, le service de trains régionaux qui dessert Long Island.

Un drapeau américain flotte dans le hall du nouveau siège new-yorkais de JPMorgan Chase ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Pour mener à bien le projet, il a fallu détruire puis reconstruire le nouveau hall de la gare, dont les travaux étaient en cours d'achèvement.

JPMorgan présente aussi le 270 Park Avenue comme la plus grande tour de New York fonctionnant entièrement à l'électricité, avec zéro émission nette.