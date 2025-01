JPMorgan : hausse de 50% des profits trimestriels et résultats annuels record

(AOF) - JPMorgan a dévoilé des résultats 2014 record après avoir enregistré un bond de 50% de ses bénéfices au quatrième trimestre. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action. Le marché anticipait 4,09 dollars. Sur l’ensemble de l’année, JPMorgan a généré un bénéfice net de 58,5 milliards de dollars contre 49,6 milliards de dollars en 2023. Les revenus ont augmenté de 10% à 43,7 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont reculé de 3% à 23,5 milliards de dollars.

Le marché visait 42,01 milliards de dollars de revenus d'intérêts.

"L'économie américaine a bien résisté. Le taux de chômage reste relativement bas et les dépenses de consommation sont restées saines, y compris pendant les fêtes de fin d'année. Les entreprises sont plus optimistes au sujet de l'économie et sont encouragées par les attentes d'un programme de croissance et d'une meilleure collaboration entre le gouvernement et les entreprises" a déclaré le patron, Jamie Dimon.

JPMorgan prévoit environ 90 milliards de dollars de revenus d'intérêts cette année.

