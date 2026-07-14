JPMorgan enregistre le bénéfice trimestriel le plus élevé jamais réalisé par une banque américaine, grâce à l'essor des opérations de fusion-acquisition et des transactions boursières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires des marchés bondit de 35 % au deuxième trimestre

* Les commissions de la banque d'investissement progressent de 30 % par rapport à l'année précédente

* Le bénéfice atteint un niveau record de 21,2 milliards de dollars

* Le cours de l'action progresse de 3 %, portant la capitalisation boursière à plus de 920 milliards de dollars

(Modification du titre et du premier paragraphe) par Manya Saini et Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé mardi un bénéfice record pour le deuxième trimestre, le plus élevé jamais enregistré par une banque américaine sur un trimestre, selon les données de LSEG. Une vague d’introductions en bourse de grande envergure et d'opérations de fusion-acquisition a en effet contribué à propulser les commissions de la banque d’investissement à leur plus haut niveau depuis 2021, tandis que sa salle des marchés a tiré parti de la volatilité des marchés. Le chiffre d’affaires a progressé dans toutes les divisions de la banque. La banque d’investissement, désormais dirigée par Doug Petno , récemment promu au poste de directeur exécutif, a profité d’ un rebond spectaculaire du marché américain des introductions en bourse, mené par SpaceX d’Elon Musk, qui a fait une entrée fracassante sur le marché avec la plus grande introduction en bourse de l’histoire. JPMorgan figurait parmi les principaux chefs de file de l’opération. «Nous évoluons sur un marché très sain, actif et exubérant, caractérisé par des cours et des volumes très élevés, et nous en tirons profit », a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan. « Nous ne savons tout simplement pas combien de temps cela va durer », a-t-il ajouté. Jeremy Barnum, directeur financier, a indiqué que le carnet de commandes de la banque d’investissement restait solide pour l’instant et que cette dynamique devrait se poursuivre.

« Les niveaux d’activité actuels semblent encourager davantage d'activité. Par conséquent, même si la conversion dépendra évidemment des conditions du marché, nous nous attendons à ce que les niveaux d’activité restent soutenus », a-t-il ajouté.

L'action JPMorgan a progressé de près de 3 % après avoir reculé en pré-ouverture, la banque ayant revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026, les portant de 105 milliards à 107,5 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des dépenses liées à la hausse des volumes et du chiffre d'affaires.

Avec une capitalisation boursière dépassant désormais les 920 milliards de dollars, l’établissement bancaire se rapproche de plus en plus du « club des 1 000 milliards de dollars », l’élite de Wall Street. Le plus grand établissement de crédit américain a enregistré un bénéfice de 21,2 milliards de dollars, soit 7,70 dollars par action, soutenu par une plus-value exceptionnelle liée à sa participation dans Visa V.N .

Le chiffre d’affaires de la division « Markets », qui regroupe les activités de négociation, a bondi de 35 % par rapport à l’année précédente. Sur une base ajustée, son bénéfice de 6,14 dollars par action a dépassé les prévisions de 5,85 dollars, selon les estimations compilées par LSEG. « Des revenus records dans tous les segments d’activité ont permis à JPMorgan de réaliser un trimestre exceptionnel; les revenus de la banque d’investissement et ceux liés au trading, en particulier, ont démontré la vigueur actuelle des marchés de capitaux », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, qui détient des actions JPMorgan.

LES PRÉVISIONS DE REVENUS D'INTÉRÊTS SONT REVISÉES À LA HAUSSE

Le produit net d’intérêts, hors activités de marché, a progressé de 4 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 23,7 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que l’encours moyen des prêts a grimpé de 10 %.

La banque a revu à la hausse ses prévisions de revenus d’intérêts pour 2026, les portant à 96,5 milliards de dollars (hors activités de marché), contre 95 milliards précédemment. Les revenus d’intérêts, y compris les activités de marché, devraient atteindre 105,5 milliards de dollars cette année, contre 103 milliards prévus initialement. La banque a également ramené son taux de dépréciation net de 3,4 % à 3,2 % cette année, les consommateurs américains restant en bonne santé et ne montrant aucun signe majeur de difficulté.

Bien que les banques continuent de qualifier les consommateurs de résilients, la situation des emprunteurs à faibles revenus reste une préoccupation majeure, car la hausse des taux d’intérêt et le coût de la vie toujours élevé pèsent sur les finances des ménages.

Les investisseurs suivent également de près la planification de la succession chez JPMorgan. M. Dimon prévoit de rester directeur général pendant au moins trois ans encore, a rapporté Reuters le mois dernier, citant une source. Le remaniement de la direction de la banque en juin a permis à Petno et Troy Rohrbaugh d’accéder au poste de coprésidents et a marqué le départ à la retraite de Marianne Lake, longtemps considérée par Wall Street comme l’une des principales candidates à la succession de Dimon.

Le chiffre d’affaires de la division « Consumer and Community Banking » — désormais placée sous la direction de M. Rohrbaugh — a progressé de 8 % au deuxième trimestre. Dimon a déclaré mardi que le calendrier de son départ en tant que directeur général de la plus grande banque américaine restait inchangé. Il a refusé de donner une réponse claire sur le calendrier, affirmant que la décision revenait au conseil d’administration. Reuters avait rapporté le mois dernier que Dimon prévoyait de rester directeur général pendant au moins trois ans supplémentaires .

MANNE POUR LA BANQUE D'INVESTISSEMENT Les commissions de la banque d’investissement de JPMorgan ont bondi de 30 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, un chiffre supérieur aux estimations initiales de la banque .

La banque a participé à plusieurs opérations marquantes au cours du trimestre, notamment en tant que co-conseiller sur la fusion de 67 milliards de dollars entre NextEra Energy et Dominion Energy, et en tant que chef de file actif de l’opération sur l’offre publique de 85 milliards de dollars d’Alphabet.

La valeur des fusions-acquisitions mondiales annoncées depuis le début de l’année a dépassé les 3 000 milliards de dollars, selon les données de Dealogic, ce qui donne un nouvel élan à l’une des activités les plus lucratives des banques: le conseil en opérations.

Les revenus de JPMorgan liés au négoce d’actions ont bondi de 86 %, tandis que ceux liés au négoce de titres à revenu fixe ont augmenté de 6 %. «L’explosion spectaculaire de 86 % des opérations sur actions et la reprise totale de la banque d’investissement prouvent que, lorsque l’environnement macroéconomique devient volatil, le plus gros acteur de Wall Street rafle tout simplement la mise », a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, qui détient des actions JPMorgan. Ses concurrents Goldman Sachs GS.N et Bank of America BAC.N ont également annoncé mardi des bénéfices en hausse, grâce à la bonne santé de leurs activités de négoce et d'opérations de fusion-acquisition. Le bénéfice de Wells Fargo

WFC.N a été stimulé par une hausse des revenus d’intérêts.

IA ET EMPLOIS

La banque a déjà mis en place 1 000 cas d’utilisation de l’IA dans divers domaines, notamment la gestion des risques, le marketing, la couverture, la prise de notes et la génération d’idées.

M. Dimon a déclaré que dans certains domaines, la banque avait réduit ses effectifs de 30 % à 40 % grâce à l’IA, mais que la plupart des employés avaient pu trouver un poste au sein de l’entreprise.