JPMorgan en pourparlers pour le Conseil de paix de Trump, selon le FT

JPMorgan JPM.N est en pourparlers pour fournir des services bancaires au Conseil de la paix, une institution dirigée par les Etats-Unis et chargée de la reconstruction de Gaza, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec les discussions.

La banque a discuté de la possibilité de fournir des services tels que la facilitation des paiements à destination et en provenance du Conseil, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La Maison Blanche et JPMorgan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le rapport du FT intervient dans un contexte de tensions continues entre M. Trump et JPMorgan, alors que la banque et son patron Jamie Dimon sont confrontés à un procès de 5 milliards de dollars intenté par M. Trump le mois dernier, accusant la plus grande banque du pays et M. Dimon d'avoir fermé plusieurs de ses comptes et de ceux de ses entreprises pour des raisons politiques.

M. Trump devrait présider la première réunion de son Conseil de paix jeudi, à laquelle devraient assister des délégations de 47 pays et de l'Union européenne. Le président américain Donald Trump a proposé pour la première fois la création d'un Conseil de la paix en septembre 2025. Cet organe était destiné à superviser la gouvernance temporaire de Gaza. M. Trump a ensuite déclaré qu'il s'étendrait aux conflits dans le monde entier, ce que certains experts considèrent comme une atteinte aux Nations unies.