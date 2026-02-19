JPMorgan en pourparlers pour être la banque du Conseil de paix de Trump, selon le FT

JPMorgan JPM.N est en pourparlers pour fournir des services bancaires au Conseil de la paix, une institution dirigée par les Etats-Unis et chargée de la reconstruction de Gaza, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec les discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.