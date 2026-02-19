JPMorgan en pourparlers pour être la banque du Conseil de paix de Trump, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
JPMorgan JPM.N est en pourparlers pour fournir des services bancaires au Conseil de la paix, une institution dirigée par les Etats-Unis et chargée de la reconstruction de Gaza, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec les discussions.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
