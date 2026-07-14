JPMorgan en hausse après avoir enregistré un bénéfice record au deuxième trimestre

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14 juillet - ** Les actions du géant bancaire américain JPMorgan

JPM.N ont progressé de 2% à 341,1 dollars après l'annonce d'un bénéfice record au deuxième trimestre

** JPMorgan annonce un bénéfice de 21,2 milliards de dollars, soit 7,70 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 14,99 milliards de dollars, soit 5,24 dollars par action, pour la même période de l'année précédente

** La banque relève ses prévisions de dépenses pour 2026 à 107,5 milliards de dollars

** Les commissions de banque d'investissement ont bondi d'environ 30% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de près de 6% depuis le début de l'année