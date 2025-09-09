 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JPMorgan élève trois initiés à la présidence mondiale de la banque d'investissement pour relancer les fusions-acquisitions
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a nommé mardi trois initiés à la présidence mondiale de sa division de banque d'investissement, alors que les banques américaines se positionnent pour capitaliser sur une reprise de l'activité de transaction en 2025.

Les fusions et acquisitions mondiales ont atteint 2,6 billions de dollars au cours des sept premiers mois de l'année, soit le niveau le plus élevé depuis le pic de l'ère de la pandémie de 2021, ce qui a stimulé les perspectives des banques d'investissement.

Ces trois personnes - Howard Chen, Charlie Dupree et Fred Turpin - rejoindront une équipe de direction qui fournit des conseils stratégiques à certains des clients les plus importants de JPMorgan, alors que la plus grande banque américaine renforce sa division de banque d'investissement, l'un des principaux moteurs de ses récents bénéfices.

La banque a battu les estimations pour le bénéfice du deuxième trimestre en juillet et ses honoraires de banque d'investissement ont augmenté de 7 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, grâce à une augmentation des fusions-acquisitions et de la souscription de dettes.

Chen, qui a rejoint JPMorgan en 2018, était dernièrement coresponsable du groupe des institutions financières d'Amérique du Nord, tandis que Dupree a occupé pendant les sept dernières années le poste de vice-président de la banque d'investissement pour les fusions et acquisitions.

Turpin, plus récemment responsable mondial de la banque d'investissement pour les médias et les communications de JPMorgan , travaille pour la banque depuis 30 ans, ayant travaillé sur des transactions telles que T-Mobile et Sprint et Warner Media et Discovery, entre autres.

