JPMorgan, dirigée par Dimon, s'apprête à devenir la première banque au monde à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant et Manya Saini

Les deux décennies passées par Jamie Dimon à la tête de JPMorgan Chase JPM.N ont battu tous les records du secteur, et le géant de Wall Street est désormais à deux doigts d’atteindre un nouveau cap historique: devenir la première banque de l’histoire à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Franchir ce cap permettra à la banque de rejoindre un club composé de poids lourds de la technologie tels que Tesla

TSLA.O , Meta META.O et Broadcom AVGO.O , tout en renforçant les attentes des investisseurs et en ne laissant que peu de marge d’erreur.

Voici quelques graphiques qui illustrent l’ascension de la banque:

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

Un rapport de résultats exceptionnel publié mardi a propulsé l’action JPMorgan à un niveau record. L’établissement, qui a enregistré le bénéfice le plus élevé jamais réalisé par une banque américaine, était évalué en fin de journée à environ 919 milliards de dollars, éclipsant ainsi ses concurrents.

Avec un volume de transactions qui devrait terminer l’année à un niveau proche du record de 2021 , JPMorgan pourrait connaître une activité de banque d’investissement soutenue jusqu’à la fin de l’année 2026, ce qui pourrait la rapprocher de la barre des 1 000 milliards de dollars.

Le directeur financier Jeremy Barnum a déclaré que le carnet de commandes de la banque d’investissement était solide, car « les niveaux d’activité actuels semblent encourager davantage d’activité ».

SANS ÉGAL

Dotée d’un bilan plus important que celui de ses concurrents, la banque a tiré parti de sa position dominante dans les opérations de fusion-acquisition à Wall Street et dans les prêts aux entreprises locales pour tirer profit de ces deux moteurs économiques.

« La société bénéficie d’un portefeuille d’entreprises de premier plan dans le secteur des services financiers, ce qui lui assure à la fois une diversification et des avantages concurrentiels durables », a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille du fonds Gabelli Financial Services Opportunities ETF GABF.N .

LA « PRIME JAMIE »

Les actions de JPMorgan sont depuis longtemps considérées comme bénéficiant d’une « prime Jamie » , qui fait référence à la valeur ajoutée que les investisseurs attribuent à la banque en raison de la puissance de son directeur général.

Bien que son conseil d’administration ait intensifié la planification de la succession ces dernières années, le titre continue de bénéficier de l’influence de Dimon.

Bien qu’elle ait sous-performé cette année par rapport à l’indice S&P 500 .SPX et à l’indice des banques du S&P 500

.SPXBK , JPMorgan se négocie à 14,63 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est à comparer aux 13,58 de l’indice des banques du S&P 500.

« Il ne fait aucun doute qu’il a joué un rôle déterminant dans la génération de solides rendements pour les actionnaires. Si le contexte économique américain a été favorable, la banque opère sur des marchés très concurrentiels; la qualité de l’exécution a donc été essentielle », a déclaré M. Sykes.

JPMorgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

DES ATTENTES ACCRUES

Une étape telle que le franchissement de la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière est avant tout une victoire symbolique, mais elle renforce les attentes quant aux performances futures.

« Si l’on se fie à l’histoire, le cap du billion de dollars ne garantit pas un parcours sans encombre », a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG, faisant référence à la chute de l’ WMT.O e de Walmart sous la barre du billion de dollars après avoir franchi ce cap en février.

La banque pourrait également faire face à un certain scepticisme quant à la pérennité de sa vigueur boursière, qui a bénéficié, au cours du dernier trimestre, de la volatilité des marchés provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

« Nous estimons que les actions sont correctement évaluées », a déclaré Austin Taggart, analyste actions chez Morningstar.

Bien que les activités de banque d’investissement et de négoce aient été plus solides que prévu initialement, il serait prématuré de s’attendre à ce que les niveaux d’activité actuels perdurent à long terme, a-t-il ajouté.